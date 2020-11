Die Schweizer WTA-Nummer 12 blickt auf eine Saison zurück, in der sie nur gerade 14 Profispiele bestreiten konnte.

7 Siege, 7 Niederlagen – nie über die Viertelfinals hinausgekommen. Richtig auf Touren kam Belinda Bencic 2020 nie. Die 23-Jährige sagt: «Es ist fast, als hätte ich überhaupt nicht gespielt.» Dieses Gefühl macht sie weniger an ihren Resultaten fest, vielmehr an der geringen Zahl an Wettkämpfen.

Nicht nur Corona machte Bencic einen Strich duch die Rechnung. Ganz bewusst hatte sie auf die US Open verzichtet: «Ich habe kalkuliert, dass ich in Europa mehr Punkte erzielen kann.» Es kam anders. Verletzungsbedingte Absage der French Open und vorzeitiger Abbruch der Saison im Oktober.

Ich habe quasi das normale Leben kennengelernt.

Bencics unmissverständliches Verdikt lautet daher: «Sicher ein Jahr zum Vergessen.» Allerdings betont die Ostschweizerin, dass sich ihr Urteil nur aufs Tennis bezieht. Erstmals seit Jahren lange am selben Ort sein zu können, wertet sie sehr positiv: «Ich habe quasi das normale Leben kennengelernt.»

Derzeit ist dieser Ort Bratislava. Eine geplante Rückreise in die Schweiz wird aktuell durch die Einreisebedingungen vereitelt. So geht es für Bencic am 14. Dezember direkt aus der slowakischen Hauptstadt nach Australien.

Die Veranstalter der Australian Open verlangen diesmal eine sehr frühzeitige Anreise aller Teilnehmer. Bencic fliegt nach den langen Monaten ohne Wettkämpfe voller Vorfreude nach «Down Under». Und mit einem Wunsch: «Ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr alles ein wenig besser wird.»