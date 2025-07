In Rumänien kommt's zum Viertelfinal Waltert vs. Teichmann

Legende: Fühlt sich in Iasi offensichtlich wohl Simona Waltert steht in Rumänien nach 2022 erneut im Viertelfinal. Freshfocus/Claude Diderich

Einen Tag nach Jil Teichmann (WTA 102) hat sich beim WTA-250-Turnier im rumänischen Iasi auch Simona Waltert in zwei Sätzen für die Viertelfinals qualifiziert. Die Bündnerin (WTA 127) schlug die spanische Qualifikantin Irene Burillo (WTA 251) mit 6:4, 7:6 (7:2).

Im 2. Durchgang lag Waltert mit 2:5 im Hintertreffen und musste beim Stand von 5:6 zwei Satzbälle ihrer Gegnerin abwehren. Dies gelang und im Tiebreak gewann die Schweizerin nach 0:2-Rückstand sieben Punkte in Folge.

Waltert zum 2. Mal im Iasi-Viertelfinal

Im Viertelfinal kommt es nun zum Duell zwischen den beiden Schweizerinnen, die 2022 zum siegreichen Team gehörten, welches den Billie Jean King Cup gewann. Im Head-to-Head steht es 2:1 für Teichmann, das letzte Duell entschied die Bielerin im Mai in Zagreb in drei Sätzen für sich.

Waltert steht zum 3. Mal in ihrer Karriere im Viertelfinal eines 250er-Turniers. Letztmals kam sie vor zwei Jahren so weit – ebenfalls in Iasi. Damals unterlag sie im Halbfinal der Einheimischen Ana Bogdan klar in zwei Sätzen.

