Belinda Bencic unterliegt Jil Teichmann in der 2. Runde in Indian Wells mit 6:3, 3:6 und 3:6.

Ihren Geburtstag hat sich Belinda Bencic (WTA 9) wohl anders vorgestellt: Sie unterlag am WTA-1000-Turnier in Indian Wells in der zweiten Runde in drei Sätzen Jil Teichmann (WTA 39) mit 6:3, 3:6, 3:6. Teichmann beendete das Schweizer Duell nach 2:32 Stunden mit ihrem dritten Matchball.

00:35 Video Teichmann nutzt ihren 3. Matchball Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Verheissungsvoller Start für Bencic

Dabei startete die Weltranglisten-9. optimal in die Partie. Gleich das erste Aufschlagspiel konnte die frischgebackene 26-Jährige ihrer Doppel-Partnerin abnehmen. Auch in der Folge blieb Bencic am Drücker: Zwar gab sie ihren Service ebenfalls ab, konnte aber dank eines weiteren Breaks den Satz mit 6:3 für sich entscheiden.

Rollentausch ab dem zweiten Satz

Ein anderes Bild präsentierte sich in Durchgang 2. Dort war es Teichmann, welche gleich im ersten Game einen Servicedurchbruch erzwingen konnte. Bencic wirkte geschockt und konnte erst in der Mitte des Satzes reagieren – allerdings nicht für lange, da die Weltnummer 39 das Rebreak schaffte.

Bencic hadert – und verliert

Immer wieder verwarf Bencic im dritten Satz die Hände. Auch ihr Racket wurde in Mitleidenschaft gezogen. Grund dafür: Die Ostschweizerin leistete sich viele Eigenfehler und musste gleich zwei Mal ihren Service abgeben. Bencic kämpfte sich zwar nochmals etwas zurück, aber am Ende blieb ihr nichts anderes übrig, als an ihrem Geburtstag der Gegnerin zu gratulieren.

Teichmann trifft in der 3. Runde entweder auf Shuai Zhang (CHN) oder Rebecca Peterson (SWE).