Erstrunden-Niederlage für Golubic

Für Viktorija Golubic (WTA 80) ist das WTA-Turnier in Rabat bereits zu Ende. Die Zürcherin unterlag der Schwedin Rebecca Peterson (WTA 62) mit 6:7 (4:7), 3:6. Golubic hatte im 1. Satz noch mit 5:2 geführt, verlor danach aber den Faden. Timea Bacsinszky bestreitet ihr 1. Spiel in Marokko am Dienstag, Gegnerin ist mit Johanna Larsson ebenfalls eine Schwedin.

Bencic in Prag nicht am Start

Belinda Bencic hat für das WTA-Turnier in Prag Forfait gegeben. Sie wolle sich für die kommenden Aufgaben schonen, wie ihr Vater und Trainer Ivan Bencic gegenüber SRF bestätigte. Bereits am Donnerstag reist Bencic nach Spanien, wo ab diesem Wochenende das Madrid Open ansteht. In Prag steht mit Stefanie Vögele eine andere Schweizerin im Hauptfeld. Dieses könnte auch Jil Teichmann erreichen, wegen Regens kann ihre Qualifikationspartie aber erst am Dienstag stattfinden.