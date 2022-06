Legende: Kurzer Abstecher Für Jil Teichmann ist das WTA-Turnier in Berlin bereits vorbei. Imago Images/Claudio Gärtner

Teichmann missglückt Rasenauftakt

Jil Teichmann (WTA 22) hat ihr erstes Spiel auf Rasen in dieser Saison verloren. Die Seeländerin unterlag in der 1. Runde des WTA-Turniers von Berlin Daria Saville (früher Gawrilowa) mit 7:6 (7:2), 5:7, 2:6. Im 2. Satz war Teichmann, die an den French Open bis in den Achtelfinal vorgestossen war, nur ein Game vom Sieg entfernt. Dann zog die Linkshänderin gegen die frühere Weltnummer 20 (aktuell 104) aber eine Schwächephase ein und verlor 8 der 9 folgenden Games. Die 1:5-Hypothek im 3. Satz wog zu schwer.