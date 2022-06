Teichmann und Golubic bleiben früh hängen – Hüsler in Halle out

Für Jil Teichmann ist das WTA-Turnier in Berlin bereits vorbei.

Teichmann missglückt Rasenauftakt

Jil Teichmann (WTA 22) hat ihr erstes Spiel auf Rasen in dieser Saison verloren. Die Seeländerin unterlag in der 1. Runde des WTA-Turniers von Berlin Daria Saville (früher Gawrilowa) mit 7:6 (7:2), 5:7, 2:6. Im 2. Satz war Teichmann, die an den French Open bis in den Achtelfinal vorgestossen war, nur ein Game vom Sieg entfernt. Dann zog die Linkshänderin gegen die frühere Weltnummer 20 (aktuell 104) aber eine Schwächephase ein und verlor 8 der 9 folgenden Games. Die 1:5-Hypothek im 3. Satz wog zu schwer.

Golubic gibt Sieg aus den Händen

Beim Turnier in Birmingham (GBR) hat Viktorija Golubic eine sehr ärgerliche Niederlage kassiert. Die Zürcherin (WTA 51) musste sich in der Startrunde der Französin Caroline Gracia (WTA 74) nach 2:48 Stunden mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben. Golubic, die den 1. Umgang nach 6 abgewehrten Satzbällen für sich entschieden hatte, schlug im Entscheidungssatz bei 5:3 zum Matchgewinn auf. Aber Garcia reagierte mit einem Break und schlug später bei 6:5 ebenfalls zum Sieg auf. Dieses Mal legte Golubic ihr Veto ein. Doch im Tiebreak verwandelte Garcia schliesslich ihren 3. Matchball.

Hüsler trotz starkem Aufschlag out

Marc-Andrea Hüsler (ATP 114) ist beim Rasenturnier in Halle (GER) in der 1. Runde auf der Strecke geblieben. Der Zürcher unterlag dem Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 53) mit 6:7 (4:7), 4:6. Dass Hüsler den 1. Satz abgeben musste, war besonders ärgerlich. Denn der Qualifikant hatte eine fast perfekte Aufschlagleistung abgeliefert. Die ersten 5 Servicegames gewann Hüsler zu Null, erst beim 22. Versuch buchte McDonald erstmals einen Punkt. Im Tiebreak führte Hüsler dann bereits 3:0, ehe der Faden riss. Die nächsten 6 Punkte buchte der Gegner, der sich auch den Satz sicherte. Im 2. Durchgang wurde Hüsler im 5. Game entscheidend gebreakt.