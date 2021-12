Die WTA-Saison 2021 ist noch nicht lange vorüber, doch Belinda Bencic steckt bereits in der Vorbereitung für das kommende Jahr. Nach einem Konditionsblock in ihrer Wahlheimat Bratislava trainiert sie derzeit in Stuttgart, dazwischen weilt sie kurz in der Schweiz. Danach wird sich die Ostschweizerin in Dubai auf den Saisonstart in Australien vorbereiten, «damit ich mich akklimatisieren kann», wie sie im Interview mit SRF ausführt.

Vor den Australian Open tritt sie in Adelaide an, eventuell auch in Sydney. Die Major-Turniere 2022 sind für die Olympiasiegerin sehr wichtig. «Ich werde versuchen, meinem Traumresultat immer näher zu kommen. Hoffentlich klappt es irgendwann», so Bencic.

Zufrieden mit 2021

Das Fazit der letzten Saison fällt sehr positiv aus. «Logisch, die erste Saisonhälfte lief nicht so gut, die zweite dafür umso mehr. Ich habe mein Karriere-Highlight erreicht», sagt die 24-Jährige und denkt dabei an Olympia. Nur zu gerne würde sie Ähnliches an einem Major-Turnier erleben.