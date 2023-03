Die Kasachin Jelena Rybakina gewinnt mit einem 7:6 (13:11), 6:3 über Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka in Indian Wells ihr erstes Masters-1000-Turnier.

Legende: Gewinnt erstmals gegen Aryna Sabalenka Jelena Rybakina.

Die 23-jährige Jelena Rybakina (WTA 10) hat im Januar in Australien sowohl in Adelaide als auch in Melbourne Finalspiele gegen Aryna Sabalenka (WTA 2) noch knapp verloren. Im 5. Anlauf gewann Rybakina erstmals gegen die Belarussin – weil sie im 1. Satz des Finals von Indian Wells einen Break-Rückstand aufholte und im Tiebreak über 24 Punkte 2 Satzbälle abwehrte.

Rybakina schaffte weitere Premieren. Vor der 1. Hälfte des «Sunshine Double» (Indian Wells und Key Biscayne) hatte sie erst 3 Turniere gewonnen: 2 kleine 250er-Events und Wimbledon 2022, für das sie keine Weltranglistenpunkte erhalten hatte. In Indian Wells schlug sie nun erstmals punktemässig kräftig zu.

Rybakina verdiente sich den Turniersieg: Sie deklassierte in den Halbfinals die Weltnummer 1 Iga Swiatek in nur 76 Minuten 6:2, 6:2. Schon zuvor setzte sie sich gegen starke Gegnerinnen wie die frühere Grand-Slam-Siegerin Sofia Kenin und die Spanierin Paula Badosa (Siegerin in Indian Wells vor 2 Jahren) durch.