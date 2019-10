Belinda Bencic löst das Ticket für die WTA Finals in Shenzhen.

Die Schweizerin schlägt im Moskau-Halbfinal Kristina Mladenovic 6:3, 6:4 und ist im Jahresranking nicht mehr von Rang 8 zu verdrängen.

Im Final trifft Bencic auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Der 1. Matchball – ein Service, ein im Out landender Return und schliesslich der Jubelschrei: Belinda Bencic (WTA 10) hatte soeben nach 1:35 Stunden den Moskau-Halbfinal gegen Kristina Mladenovic (WTA 45) gewonnen. Und damit, viel wichtiger, das Ticket für die WTA Finals gelöst.

«Ich war so nervös vor dem Spiel. Jetzt könnte ich nicht glücklicher sein», meinte die strahlende Bencic anschliessend im Platzinterview nach dem 6:3, 6:4 über die Französin. Kein Wunder, setzte sie damit doch einer grossartigen Saison das Sahnehäubchen auf.

Die Teilnehmerinnen der WTA Finals Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ashleigh Barty

Karolina Pliskova

Naomi Osaka

Simona Halep

Bianca Andreescu

Petra Kvitova

Elina Svitolina*

Belinda Bencic* *gewinnt Bencic den Moskau-Final, überholt sie Svitolina

Zwei fast identische Sätze

Im 1. Satz hatte Bencic losgelegt wie die Feuerwehr. Nach kurzer Zeit hiess es 3:0 für die Schweizerin, die zu Beginn dieser für sie so wichtigen Partie zunächst keine Nerven zeigte. Mladenovic schaffte gegen eine in dieser Phase aufschlagschwache Bencic das Rebreak, musste beim Stand von 3:4 ihren Service jedoch abermals abgeben. Die Schweizerin sah sich in der Folge zwar mit einer weiteren Breakchance gegen sich konfrontiert, zauberte dann aber plötzlich stärkere Aufschläge hervor.

Duplizität der Ereignisse im 2. Satz: Wieder legte Bencic mit Break vor, wieder gelang ihrer Kontrahentin das Rebreak. In der Folge war die 22-Jährige die dominantere Spielerin, liess gegen die fehleranfällige Mladenovic aber gleich 6 (!) Breakchancen liegen. Diesmal hiess es 4:4, als Bencic dann doch der entscheidende Servicedurchbruch gelang.

13 Jahre ist es her

Im Falle eines Triumphs im Moskau-Final, in welchem Bencic auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 40) trifft, schliesst Bencic das Jahresranking als 7. ab. Da sie aber nicht mehr aus den Top 8 dieser Saison verdrängt werden kann, steht ihre erstmalige Teilnahme an den WTA Finals, in diesem Jahr im chinesischen Shenzhen (27. 10. - 3. 11.), bereits fest.

Dies war im Einzel als letzter Schweizerin 2006 Martina Hingis gelungen. Und zuvor Manuela Maleeva-Fragnière sowie Patty Schnyder.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.10.2019, 12 Uhr