Bencic in Doha nach Wende weiter

Legende: Durchgekämpft Belinda Bencic. Keystone

Belinda Bencic hat beim WTA-Turnier von Doha mit Mühe den Achtelfinal-Einzug geschafft. Die Ostschweizerin schlug Veronika Kudermetowa (RUS/WTA 38) nach über zweieinhalb Stunden 6:4, 4:6, 7:6. Es war ihr erster Sieg in Doha im 3. Anlauf.

Im Entscheidungssatz war die Schweizerin zunächst mit Break in Rückstand geraten, ehe sie sich in die Partie zurückkämpfte. Im Tiebreak behielt Bencic mit 7:4 die Oberhand. Es war erst der 2. Sieg im 5. Direktduell. In der nächsten Runde kommt es zum Duell mit Julia Putinzewa (WTA 32). Gegen die für Kasachstan spielende Russin hat Bencic drei von vier Aufeinandertreffen verloren