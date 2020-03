Die Bielerin bezwingt Clara Burel in 2 Sätzen. Es ist Jil Teichmanns zweiter Saisonsieg auf WTA-Ebene.

Teichmann in Lyon im Achtelfinal

Legende: Der Auftakt in Lyon ist gelungen Jil Teichmann. imago images

Jil Teichmann (WTA 66) hat in Lyon die Starthürde übersprungen. Die Schweizerin setzte sich in der 1. Runde 6:4, 6:3 gegen Wildcard-Inhaberin Clara Burel (WTA 499) durch. Nach 88 Minuten stand der 2. Erfolg auf der WTA-Tour in diesem Jahr für Teichmann fest.

Die in Spanien geborene Linkshänderin sah sich im 2. Satz mit einem 1:3-Rückstand konfrontiert. Mit 5 gewonnenen Games in Serie vollbrachte sie aber noch die Wende gegen die 18-jährige Französin. Insgesamt erspielten sich beide Akteurinnen je 11 Breakbälle. Teichmann konnte jedoch deren 5, Burel nur 3 nutzen.

In ihrem 2. Achtelfinal in diesem Jahr nach Auckland trifft Teichmann am Donnerstag auf die Französin Océane Dodin (WTA 130) oder die Luxemburgerin Mandy Minella (WTA 144).