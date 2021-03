Ohne in 6 Partien einen Satz abzugeben, erreicht Viktorija Golubic den Final des WTA-Hartplatzturniers in Monterrey.

Die 28-jährige Zürcherin, Nummer 102 der Weltrangliste, setzte sich in den Halbfinals 6:2, 6:4 gegen die um 30 Positionen besser eingestufte Amerikanerin Ann Li durch. Golubic gestand der 20-Jährigen in beiden Sätzen ein Break zu, nahm ihr jedoch insgesamt fünfmal den Aufschlag ab.

Im Final vom Sonntag trifft Golubic auf die erst 18-jährige Kanadierin Leylah Fernandez, die Nummer 88 der Weltrangliste. Die beiden sind noch nie gegeneinander angetreten.

Nummer 2 nach Gstaad?

Schon vor 2 Wochen war Golubic auf Stufe WTA in einen Final vorgestossen: In Lyon unterlag sie der Dänin Clara Tauson in 2 Sätzen. Zuvor war es ihr nur 2016 gelungen, innerhalb einer Saison zweimal einen Final zu erreichen. In jenem Jahr errang sie in Gstaad ihren bislang einzigen WTA-Turniersieg.

Holt Golubic in Monterrey den Titel, macht sie es ihrer Landsfrau Timea Bacsinszky gleich. Die Waadtländerin triumphierte im Jahr 2015 am Turnier im mexikanischen Badeort.