Stopp, Lob, Tweener, Winner: Ballwechsel der Extraklasse

Beim Frauen-Turnier in s'Hertogenbosch sorgten Petra Krejsova und Jelena Jankovic für den Ballwechsel des Tages – mit dem besseren Ende für Krejsova.

Die tschechische Qualifikantin Petra Krejsova gewann nicht nur den Punkt des Tages, sondern am Ende auch das Spiel gegen die ehemalige Top-10-Spielerin Jelena Jankovic aus Serbien. Mit 6:3 und 7:5 setzte sich die 26-Jährige in der 1. Runde durch und steht damit beim Rasenturnier in s-Hertogenbosch (Ho) im Achtelfinal.