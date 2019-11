Legende: Setzte sich gegen Simona Halep durch Karolina Pliskova. imago images

Karolina Pliskova bezwingt Simona Halep an den WTA Finals im letzten Spiel der Gruppe violett mit 6:0, 2:6, 6:4.

Damit zieht die Tschechin hinter der ungeschlagenen Gruppensiegerin Jelina Switolina in die Halbfinals ein.

Die Halbfinals am Samstag lauten Switolina gegen Bencic und Barty gegen Pliskova.

Karolina Pliskova hat sich an den WTA Finals in Shenzhen als letzte Spielerin für die Halbfinals qualifiziert. Die Weltnummer 2 aus Tschechien setzte sich im letzten Spiel der Gruppe violett gegen Simona Halep durch und verdrängte die Rumänin (WTA 5) damit vom 2. Platz.

Im 3. Satz gab Pliskova gegen die diesjährige Wimbledonsiegerin mit dem Sieg vor Augen einen Breakvorsprung preis. Im folgenden Aufschlagspiel schaffte die grossgewachsene Tschechin aber erneut einen Servicedurchbruch und stellte damit den Sieg sicher.

Bencic-Gegnerin Switolina ungeschlagen

Für Jelina Switolina (WTA 8) war es zuvor in ihrem abschliessenden Gruppenspiel um nichts mehr gegangen. Die Ukrainerin stand bereits als Gruppensiegerin fest, stellte aber auch gegen Sofia Kenin ihre gute Form unter Beweis. Gegen die Amerikanerin, die als Ersatz für die verletzte Bianca Andreescu nachgerückt war, musste sie allerdings 2:10 Stunden kämpfen, ehe der 7:5, 7:6-Sieg feststand.

Legende: Ohne Satzverlust im Halbfinal Jelina Switolina. Keystone

Am Samstag trifft Switolina, die in Shenzhen noch keinen Satz abgegeben hat, als Siegerin der Gruppe violett im Halbfinal auf Belinda Bencic. Bisher kam es 3 Mal zu diesem Duell. Die Schweizerin setzte sich 2014 in Charleston und 2019 in Dubai durch. Switolina entschied in diesem Jahr die Partie in Toronto für sich.

Pliskova misst sich derweil mit Weltnummer 1 Ashleigh Barty, die Siegerin der Gruppe rot.

Live-Hinweis Verfolgen Sie den Halbfinal an den WTA Finals zwischen Belinda Bencic und Jelina Switolina am Samstagmittag live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 31.10.2019, 13:25 Uhr