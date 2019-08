Im Hauptfeld an den US Open steht auch Cori Gauff. Das «Wunderkind» profitiert von einer Sonderregelung.

Talent darf an US Open starten

Legende: In New York am Start Cori Gauff darf an ihrem Heim-Grand-Slam antreten. imago images

Nach ihren starken Auftritten in Wimbledon kommt die 15-jährige Cori Gauff an den US Open zu ihrer 2. Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier. «Die Herausforderung für sie wird sein, mit den Erwartungen und der grossen Aufmerksamkeit zurecht zu kommen», so Tennis-Coach Mark Kovacs.

Roddick: «Sie hat einfach alles»

Der frühere US-Profi Andy Roddick schwärmt in den höchsten Tönen von Gauff: «Geschwindigkeit, Bewegung: Sie gehört bereits jetzt zu den Besten der Welt und wird sich in den nächsten Jahren in jedem Bereich noch steigern. Sie hat alles, darf aber nicht verheizt werden.»

Dass Gauff in New York antreten darf, ist nicht selbstverständlich: Die Regeln der WTA besagen, dass Profis in ihrem 16. Lebensjahr nur 3 Wildcards erhalten dürfen. Gauff hat dieses Limit bereits erreicht. Bei den US Open greift eine Ausnahmeregelung.

Sieg über Venus Williams

In Wimbledon war Gauff erst im Achtelfinal an Turniersiegerin Simona Halep gescheitert. Davor hatte sie mit Siegen u.a. gegen die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams überrascht.