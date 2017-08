Tennis-News: 61. Doppeltitel für Hingis

Martina Hingis und Yung-Jan Chan haben in Cincinnati ihren sechsten gemeinsamen Turniersieg im Frauendoppel errungen. Und: Simona Halep greift nach der Nummer 1.

Das schweizerisch-taiwanesische Doppel Martina Hingis/Yung-Jan Chan hat den Cincinnati-Final gegen die ungesetzten Hsieh Su-Wei/Monica Niculescu (Taiwan/Rum) mit 6:4, 4:6 und 10:7 gewonnen. Für die 36-jährige Hingis ist es der 61. Titel im Doppel. Hinzu kommen 43 im Einzel und sechs im Mixed. Hingis und Chan spielen seit einem halben Jahr zusammen und konnten bereits ihren sechsten gemeinsamen Titel gewinnen.

Simona Halep fehlt noch ein Sieg, um erstmals in ihrer Karriere Platz 1 im WTA-Ranking zu erklimmen. Sollte die Rumänin am Sonntag in Cincinnati den Final gegen Garbine Muguruza (Sp) gewinnen, löst sie am Montag die Tschechin Karolina Pliskova an der Spitze ab. Halep entschied in Ohio ihren Halbfinal gegen Sloane Stephens (USA) ebenso klar in 2 Sätzen für sich wie Wimbledon-Championne Muguruza gegen Pliskova.