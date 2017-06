Tennis-News: Asarenka scheitert auf Mallorca

Die frühere Weltranglistenerste Viktoria Asarenka ist bei ihrem Comeback nach der Geburt ihres Sohnes bereits in ihrem 2. Match gescheitert.

Beim Rasenturnier auf Mallorca unterlag die Weissrussin im Achtelfinale der an Nummer sieben gesetzten Kroatin Ana Konjuh sang- und klanglos 1:6, 3:6. Dabei zeigte sie kurz vor den All England Championships in Wimbledon (3. bis 16. Juli) noch viel Steigerungspotenzial.

Schon in ihrem Auftaktmatch hatte sich die zweimalige Australian-Open-Siegerin nur mit viel Mühe 6:3, 4:6, 7:6 gegen die Japanerin Risa Ozaki durchgesetzt.