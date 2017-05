Tennis-News: Frühe Niederlage für Golubic

Viktorija Golubic ist beim WTA-Turnier in Strassburg in der 1. Runde ausgeschieden. Und: Viktoria Asarenka hat nach der Geburt ihres Sohnes ihr Comeback angekündigt.

Viktorija Golubic verpasste in Strassburg den 4. Sieg in diesem Jahr. Sie unterlag der Tschechin Kristyna Pliskova, der Nummer 48 der Weltrangliste, 2:6, 6:4, 5:7. Den entscheidenden Servicedurchbruch zum 5:7 im 3. Satz musste Golubic zu null zulassen. Die 24-jährige Golubic hat in dieser Saison noch nie mehr als einen Match pro Turnier für sich entschieden. Die 2. Runde erreichte sie in Dubai, Miami und Biel.

Rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Leo ist Viktoria Asarenka offenbar bereit für ihre Rückkehr. Wie die ehemalige Weltranglisten-Erste bekannt gab, möchte sie bereits bei einem Rasenturnier im Juni vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (3. bis 16. Juli) auf die WTA-Tour zurückkehren. In der Weltrangliste ist die zweifache Australian-Open-Siegerin nur noch auf dem 972. Platz zu finden und damit auf Wildcards der Veranstalter angewiesen.