Stefanie Vögele hat ihren Rücktritt erklärt. Die 32-Jährige aus Leuggern zieht damit nach 17 Saisons als Profi einen Schlussstrich unter ihre Laufbahn.

Vögele war während vielen Jahren fester Bestandteil des Schweizer Fed-Cup-Teams und gehörte meist zu den Top 5 des Landes. Kurzzeitig war sie auch die Schweizer Nummer 1. Sie stand aber immer im Schatten von erfolgreicheren Spielerinnen wie Patty Schnyder, Timea Bacsinszky oder Belinda Bencic.

Titel nur knapp verpasst

Die höchste Klassierung in der Weltrangliste nahm Vögele 2013 – ihrem besten Jahr – mit Rang 42 ein. In jener Saison stand sie auch bei den French Open in der 3. Runde, was ihr Top-Ergebnis an einem Grand-Slam-Turnier ist.

Ein WTA-Turniersieg blieb Vögele, aktuell noch die Nummer 242 der Welt, in ihrer Karriere verwehrt. Ihren einzigen Einzel-Final erreichte sie auf dieser Stufe 2018 in Acapulco (MEX), verlor diesen aber nach einer 7:5, 4:2-Führung in 3 Sätzen. Gleichwohl kommt die Aargauerin auf acht Triumphe auf der ITF-Tour und auf ein Karriere-Preisgeld von über 3 Millionen Dollar.