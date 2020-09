Legende: Geglückter Start in Strassburg Jil Teichmann (Archivbild) imago images

Jil Teichmann (WTA 54) steht beim WTA-Turnier in Strassburg in den Achtelfinals. Die 23-Jährige bezwang in der 1. Runde die 19-jährige Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 27) in 67 Minuten mit 6:2, 6:3.

Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen auf WTA-Stufe. Teichmann überzeugte mit ihrem Service und in den «Big Points». Alle drei Breakchancen Anisimovas wehrte sie ab. Ihrerseits konnte sie vier von neun Chancen zum Servicedurchbruch nutzen.

Im Achtelfinal trifft die Schweizerin auf die Siegerin der Partie zwischen Anastasia Pawjutschenkowa (RUS) und Alison Van Uytvanck (BEL).