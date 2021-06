Belinda Bencic steht in Berlin nach einem 3-Satz-Sieg im Achtelfinal. Viktorija Golubic scheidet in Birmingham aus.

Legende: Schaffte die Wende Belinda Bencic. imago images

Belinda Bencic ist mit einem Sieg in die Rasensaison gestartet. Die Weltranglisten-Zwölfte aus Wollerau gewann beim Turnier von Berlin in der 1. Runde gegen die deutsche Qualifikantin Jule Niemeier (WTA 167) mit 4:6, 6:4, 7:5.

Steigerung nach schwachem Start

Bencic erwischte einen schwachen Start gegen die aufstrebende Niemeier, die in diesem Jahr schon über 100 Weltranglisten-Plätze gut gemacht hat. Die ersten acht Punkte gingen an die 21-jährige Aussenseiterin, die zum ersten Mal ein Profiturnier auf Rasen bestritt. Im zweiten Satz wehrte die Schweizerin bei 2:2 vier Breakbälle ab und fand danach besser ins Spiel.

Im Achtelfinal trifft Bencic entweder auf die Kroatin Petra Martic (WTA 25) oder auf die Amerikanerin Asia Muhammad (WTA 199).

Golubic scheidet aus

Für Viktorija Golubic (WTA 71) ist das Turnier in Birmingham bereits vorbei. Die Schweizerin unterlag der einheimischen Heather Watson (WTA 70) in der 1. Runde in 3 Sätzen. Golubic hatte den Startsatz noch für sich entschieden, verlor am Ende jedoch 6:3, 2:6, 2:6.