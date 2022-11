Weltnummer 1 Iga Swiatek ist an den WTA Finals in Fort Worth ebenso im Halbfinal ausgeschieden wie Maria Sakkari.

Sabalenka und Garcia spielen in Texas um den Titel

Überraschung an den WTA Finals

An den WTA Finals im texanischen Fort Worth kommt es zu einem überraschenden Final: Die Französin Caroline Garcia, Nummer 6 des Turniers, trifft auf die Belarussin Aryna Sabalenka, die Nummer 7.

Sabalenka verwertete beim 6:2, 2:6, 6:1 gegen Iga Swiatek nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. Die vier anderen Duelle in diesem Jahr hatte die 24-jährige Belarussin verloren – darunter auch den Halbfinal an den US Open.

Swiatek und Sakkari zuvor ohne Satzverlust

Für die polnische Saisondominatorin Swiatek war es nach zuletzt 15 Siegen in Serie gegen eine Spielerin aus den Top 10 die erste Niederlage. Die Weltnummer 1 hatte beim Saisonend-Turnier zuvor keinen Satz abgegeben.

Legende: Ausgeträumt Maria Sakkari (r.) muss Caroline Garcia zum Finaleinzug gratulieren. Keystone/Ron Jenkins

Gleiches gilt auch für Maria Sakkari (WTA 5). Die Griechin unterlag Garcia in nur 76 Minuten mit 3:6, 2:6. Damit gewann die 29-jährige Französin auch ihre dritte Begegnung gegen Sakkari.

Der Final wird in der Nacht auf Dienstag ausgetragen. Garcia und Sabalenka haben bisher 4 Mal gegeneinander gespielt, beide gewannen je zweimal, wobei 3 Duelle bereits 4 Jahre zurückliegen.