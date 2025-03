Per E-Mail teilen

Bereits der Start in die Partie liess erahnen, dass die Aufgabe für Belinda Bencic im Viertelfinal des WTA-1000-Turniers in Indian Wells eine zu hohe Hürde darstellen könnte. Madison Keys (USA/WTA 5) legte los wie die Feuerwehr und holte sich mit einem krachenden Return nach 2 Minuten gleich das Break zu null.

Legende: Fand für einmal keine Lösungen Belinda Bencic. Imago/Imagn Images

Und auch in der Folge liess die frischgebackene Australian-Open-Siegerin nicht nach und breakte die Schweizerin beinahe nach Belieben. Im Startsatz tütete sie sämtliche 4 Aufschlagspiele Bencics ein. Den einzigen Spielgewinn holte sich Bencic bei Aufschlag ihrer Gegnerin beim Stand von 0:5. So konnte die 28-Jährige wenigstens einen «Bagel» verhindern.

Keys mit 16. Sieg in Folge

Im 2. Satz brachte Bencic zum 1:1 dann zum einzigen Mal in der Partie ihren Service durch, dann legte Keys aber wieder eine Schippe drauf. Mit 5 Games in Folge zum Abschluss besiegelte die Weltnummer 5 das klare Verdikt nach lediglich 64 Minuten.

In der nächsten Runde trifft Keys, die nach den Titeln in Brisbane und an den Australian Open nun bei 16 Siegen de suite steht, entweder auf die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (BLR) oder Ludmilla Samsonowa (RUS/WTA 25). Im anderen Halbfinal duellieren sich Iga Swiatek (POL/WTA 2) und die 17-jährige Mirra Andrejewa (RUS/WTA 11).

