Die Weltnummer 1 aus Polen musste ihren Viertelfinal in Rom gegen Jelena Rybakina im 3. Satz aufgeben.

Verletzt aufgegeben in Rom

Legende: Musste ihre Sachen packen Iga Swiatek wurde in Rom von einer Verletzung ausgebremst. Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Iga Swiatek bekundete in ihrem Viertelfinal beim WTA-1000-Turnier in Rom Probleme mit dem rechten Oberschenkel. Nach 14 Siegen hintereinander im Foro Italico (Turniersiege 2021 und 2022) musste sich die Polin erstmals wieder geschlagen geben. Beim Stand von 6:2, 6:7 (3:7), 2:2 gab sie gegen Jelena Rybakina (KAZ, WTA 6) auf.

Die Blessur zog sich Swiatek bei regnerischen und kühlen Bedingungen im zweitletzten Punkt des Tiebreaks zu. Nach einem Verletzungsunterbruch kehrte Swiatek mit einbandagiertem Oberschenkel nochmals auf den Platz zurück, testete während 4 Games ihre läuferischen Möglichkeiten, gab aber schliesslich nach 2:20 Stunden auf.

Iga Swiatek bleiben 10 Tage, um die Verletzung bis zu Beginn der French Open auszukurieren. In Roland Garros tritt sie als Titelverteidigerin an. Rybakina trifft in den Halbfinals von Rom auf die als Nummer 20 gesetzte Lettin Jelena Ostapenko.

