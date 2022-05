Teichmann zwingt Rybakina nach über 3 Stunden in die Knie

Viertelfinal-Einzug in Rom

Jil Teichmann feiert beim WTA-1000-Turnier in Rom den nächsten Sieg. Im Achtelfinal ringt sie Jelena Rybakina (KAZ/WTA 17) mit 6:7 (3:7), 6:3, 7:5 nieder.

Nach hartumkämpften 3:02 Stunden und total 15 (!) Breaks steht der Viertelfinal-Einzug der Schweizerin fest.

In der Runde der letzten 8 bekommt es Teichmann mit Daria Kasatkina (RUS/WTA 23) zu tun. SRF zeigt die Partie am Freitagabend live.

Um ein Haar wäre Jil Teichmann von ihrer aktuellen Erfolgswelle abgekommen, doch die Seeländerin legte auch im Achtelfinal von Rom eine eindrückliche Resilienz an den Tag.

Gegen Jelena Rybakina, welche sie vor Wochenfrist in Madrid ebenfalls im Achtelfinal noch klar in 2 Sätzen geschlagen hatte, lag Teichmann allein im Entscheidungssatz 3 Mal mit Break zurück. Die 24-Jährige steckte aber jegliche Rückschläge weg und kämpfte sich immer und immer wieder zurück in die Partie.

Die Vorentscheidung gelang Teichmann beim Stand von 5:5, als sie ihren Aufschlag relativ souverän durchbringen und nach längerer Zeit wieder einmal vorlegen konnte. Ihre kasachische Widersacherin musste sich beim folgenden Seitenwechsel behandeln lassen, diese Massnahme blieb jedoch erfolglos. Kurz darauf schaffte Teichmann das insgesamt 15. Break der Partie (9:6 Teichmann) und jubelte über den hartumkämpften Erfolg.

Beidseitige Aufschlagschwäche

Den Unterschied zugunsten der Schweizerin hatte keineswegs der Aufschlag gemacht. Beide Spielerinnen bekundeten bei eigenem Service grösste Mühe. Sowohl Teichmann als auch Rybakina gewannen weniger als 60 Prozent der Punkte nach 1. Aufschlag. Nach 2. Service sank die Quote bei Teichmann auf unter 50, bei Rybakina gar auf unter 40 Prozent.

Schon im 1. Durchgang hatte die Schweizerin 2 Mal einen Breakrückstand wettmachen können, ehe sie im Tiebreak doch noch den Kürzeren zog. Davon unbeeindruckt schlug die Linkshänderin im 2. Umgang aber zurück und entschied den Satz souverän für sich, bevor es im 3. und entscheidenden Durchgang zu einem Auf und Ab kam.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt den Viertelfinal mit Jil Teichmann am Freitag live. Die Partie beginnt nicht vor 19:00 Uhr.

Viertelfinal gegen Kasatkina

Für Teichmann gilt es nun, sich möglichst schnell und gut von zweifelsohne grossen Strapazen zu erholen. Bereits am Freitag steht der Viertelfinal an, Gegnerin ist die Russin Daria Kasatkina (WTA 23). Diese gewann ihren Achtelfinal am Donnerstag erst spätabends 6:4, 6:4 gegen die Weltnummer 3 Paula Badosa aus Spanien.