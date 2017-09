Vögele scheitert in Usbekistan

Die Aargauerin Stefanie Vögele ist beim Turnier von Tashkent ausgeschieden: 3:6, 4:6 gegen die Ungarin Timea Babos.

Nach zwei Siegen bedeutete der Viertelfinal des WTA-Turniers von Tashkent Endstation für Stefanie Vögele: Die Aargauerin scheiterte in 63 Minuten 3:6, 4:6 an der an Nummer 2 gesetzten Timea Babos (WTA 52).

Es war das 3. Duell mit der Ungarin, wobei Vögele (WTA 196) nur das erste 2013 in Shenzhen erfolgreich gestalten konnte.

Trotzdem ist das Turnier für sie als Erfolg zu werten. Die 27-Jährige, die nach vielen Verletzungsproblemen um den Anschluss kämpft, vermeidet mit der ersten Viertelfinal-Qualifikation seit einem Jahr den Fall aus den Top 200.