SRF zwei überträgt ab Dienstag täglich nach 17:30 Uhr Partien von den Ladies Open in Lausanne. Den vollen Service gibt es ebenfalls in unserer Sport App mit Livestream und Ticker. Am Samstag sind Sie auch bei den Halbfinals (ab 11:00 Uhr) sowie am Sonntag beim Endspiel (ab 13:00 Uhr) live dabei.