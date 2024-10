Per E-Mail teilen

Legende: Aryna Sabalenka. Keystone/AP/Achmad Ibrahim

Aryna Sabalenka ist nach einem Jahr zurück an der Spitze der Weltrangliste. Die 26-jährige Belarussin hat in diesem Jahr sowohl die Australian wie auch die US Open gewonnen. Zuletzt profitierte sie auch von einer Schwächephase von Iga Swiatek.

Noch im Juli hatte die Polin mehr als 4000 Punkte Vorsprung auf Sabalenka. Während Sabalenka zuletzt in Wuhan den 17. Titel ihrer Karriere feierte, liess Swiatek die Reise nach China aus.

Baldiges Wiedersehen in Riad?

Sabalenka und Swiatek sind sich in dieser Saison 3 Mal gegenübergestanden. Die Polin setzte sich sowohl im Final von Madrid wie auch in jenem von Rom durch. Sabalenka entschied im August auf dem Weg zum Titel das Halbfinal-Duell in Cincinnati für sich. Beim Saisonfinal im saudi-arabischen Riad könnte es Anfang November zum 4. Aufeinandertreffen der beiden kommen.

Swiatek tritt an den WTA Finals als Titelverteidigerin an. Sie wird dies mit ihrem neuen Trainer, dem Belgier Wim Fissette, tun.