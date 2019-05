Nach ihrem ersten Turniersieg in Prag erreicht sie in der Weltrangliste Platz 87 und hat gute Aussichten für Wimbledon.

Jil Teichmann erstmals in den Top 100

Jil Teichmann macht nach ihrem ersten Turniersieg in Prag in der WTA-Rangliste einen Sprung nach vorne. Die 21-jährige Bielerin ist neu auf Position 87, was eine persönliche Bestmarke ist. Letzte Woche war sie noch als Nummer 146 geführt worden.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Teichmanns Erfolg in Prag Ein Exploit aus dem Nichts

Dank der neuen Rankingposition wird Teichmann im Haupttableau von Wimbledon sein. Für Roland Garros ist ihr Sprung allerdings zu spät: Dort muss sie noch über die Qualifikation gehen.

Teichmann machte sich in Prag zur ersten Turniersiegerin in diesem Jahr, die ausserhalb der Top 100 rangiert ist.