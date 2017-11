Wimbledon-Siegerin Novotna verstorben

Die Wimbledon-Siegerin von 1998, Jana Novotna, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Die Tschechin spielte im Doppel auch mit Martina Hingis zusammen.

Novotnas Karriere: Wimbledon 1998 als grösstes Highlight 0:35 min, vom 20.11.2017

Novotna sei am Sonntag nach einem «langen Kampf gegen den Krebs friedlich im Kreis ihrer Familie verstorben», teilte die WTA mit. «Jana war eine Inspiration auf und neben dem Court. Unser Beileid gilt ihrer Familie», sagte Steve Simon, CEO der WTA.

Super-Jahr 1998

Die brillante Volley-Spielerin Novotna gewann in ihrer 14-jährigen Karriere genau 100 WTA-Titel. 76 davon gewann sie im Doppel, wo sie auch die Weltnummer 1 war. Lange Zeit spielte sie an der Seite von Martina Hingis. Mit der Schweizerin gewann sie 8 Doppeltitel, darunter die French Open, Wimbledon und US Open 1998.

Novotna holte zudem drei Medaillen an Olympischen Spielen und wurde 2005 in die Hall of Fame aufgenommen.