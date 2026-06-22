Marketa Vondrousova wird wegen der Verweigerung einer Dopingkontrolle im letzten Dezember für 4 Jahre gesperrt.

Legende: Happiges Urteil für Marketa Vondrousova. Reuters/Eduardo Munoz

Marketa Vondrousova (WTA 122), Gewinnerin in Wimbledon 2023, ist für eine Dopingtest-Verweigerung für 4 Jahre gesperrt worden. Das teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Montag mit. «Vondrousova hat keine Probe abgegeben, als sie am 3. Dezember 2025 bei einem Versuch einer Dopingkontrolle in ihrer Wohnung von einer Kontrollbeauftragten aufgefordert wurde», heisst es in der Stellungnahme.

Die 26-Jährige, einst die Weltnummer 6, hatte den Fall im April selbst öffentlich gemacht. Dabei erklärte sie, dass sie einer Kontrolleurin nach körperlich und mental schwierigen Monaten aus Angst den Zutritt zu ihrer Prager Wohnung verwehrt hatte. Die Person habe sich nicht ausweisen wollen, so die Tschechin.

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Die zuletzt verletzungsgeplagte Vondrousova bestritt Mitte Januar in Adelaide (AUS) ihr letztes Einzel. Ihren letzten Auftritt hatte sie Mitte April im Doppel beim Billie Jean King Cup gegen die Schweiz (Niederlage gegen Belinda Bencic und Viktorija Golubic).