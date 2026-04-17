Marketa Vondrousova verweigerte einer Dopingkontrolleurin den Zutritt in ihre Wohnung. Sie macht den Fall selbst öffentlich.

Legende: Spielte zuletzt im Billie Jean King Cup gegen die Schweiz Die Tschechin Marketa Vondrousova. imago images/Aflosport

Marketa Vondrousova drohen nach einer verpassten Dopingprobe im vergangenen Dezember Konsequenzen in Form einer Sperre. Wie die 26-jährige Tschechin auf Instagram öffentlich machte, habe sie einer Dopingkontrolleurin nach körperlich und mental schwierigen Monaten aus Angst den Zutritt in ihre Prager Wohnung verwehrt. Die Person habe sich nicht ausweisen wollen.

Die aktuelle Weltnummer 46 verwies dabei auf einen Fall ihrer Landsfrau Petra Kvitova, die sich 2016 eine karrierebedrohende Handverletzung zugezogen hatte, als sie einem mit einem Messer bewaffneten Fremden die Tür öffnete. Vondrousova führte aus, sie habe mit «anhaltenden Schlafproblemen zu kämpfen gehabt, die mich erschöpft und labil machten».

Vondrousova, 2023 überraschend als ungesetzte Spielerin Wimbledon-Siegerin, hatte ihre Teilnahme an den Australian Open im Januar aufgrund einer Schulterverletzung abgesagt und danach weiter pausiert. Im Billie Jean King Cup gegen die Schweiz bestritt sie zuletzt gegen die Schweiz das Doppel.