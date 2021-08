WTA 1000 in Cincinnati

Jil Teichmann gewinnt den Schweizer Viertelfinal am WTA-1000-Turnier von Cincinnati gegen Belinda Bencic mit 6:3, 6:2.

Die 24-Jährige verwandelt nach 73 Minuten ihren 2. Matchball.

Im Halbfinal trifft Teichmann auf Karolina Pliskova (Samstag, 21:00 Uhr live bei SRF).

Teichmann nahm der Ostschweizer Olympiasiegerin dreimal den Service ab: zum 3:1 im ersten sowie zum 1:0 und 4:1 im zweiten Satz. Ihren eigenen Aufschlag brachte die Wahl-Seeländerin immer durch. Fünf Breakbälle musste sie abwehren, drei davon im allerersten Game.

«Wir haben uns vor der Partie umarmt, wir haben uns nach der Partie umarmt», sagte Teichmann über das zweite Duell gegen ihre Fedcup-Kollegin. «Aber wenn wir auf den Platz treten, dann ist es Business.» Mit ihrem Spiel war Teichmann selbstredend zufrieden: «Ich habe gut aufgeschlagen, ich habe gut verteidigt, ich habe mich gut bewegt.»

Für Teichmann (WTA 76) ist der Sieg über Bencic (WTA 12) nach dem Triumph über die Weltnummer 2 Naomi Osaka ein weiterer herausragender Erfolg. Im Ranking wird sie nun mindestens über 20 Plätze gewinnen und in die Region von Platz 50 vorstossen.

Nun gegen Pliskova

Oder sogar noch weiter: Angesichts ihrer Spiellaune ist auch ein Final-Vorstoss denkbar. Im Halbfinal trifft Teichmann auf die Nummer 4 der Welt, die Tschechin Karolina Pliskova.

Für Bencic ging eine schöne Serie von 9 Siegen in Folge zu Ende. Ausserdem war es im 2. Direktduell mit Teichmann die erste Pleite. Vor knapp vier Jahren hatte sie eine Begegnung an einem Challenger-Turnier in Taiwan gewonnen.

