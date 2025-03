Legende: Fokussiert Belinda Bencic. Imago/Imagn Images

Belinda Bencic (WTA 58) liess der Deutschen Tatjana Maria (WTA 87) in der Startrunde des WTA-1000-Turniers von Indian Wells keine Chance. Im Duell zweier Mütter siegte sie bei windigen Bedingungen in nur 65 Minuten mit 6:1, 6:1.

«Es war natürlich eine Herausforderung mit dem Wind», sagte Bencic nach dem Spiel. «Es war nicht möglich, den schnellen Punkt zu machen, also versuchte ich, geduldig zu bleiben.» Das sei ihr sehr gut gelungen.

In der 2. Runde trifft Bencic, die 2025 bislang mit einer 14:4-Bilanz dasteht, auf Amanda Anisimova (WTA 18). Die Amerikanerin ist ebenfalls in starker Form. Vor drei Wochen gewann sie das WTA-1000-Turnier in Doha.

Golubic erneut in Startrunde out

In Runde 1 ausgeschieden ist hingegen Viktorija Golubic (WTA 101). Die Zürcherin scheiterte im Duell zweier Qualifikantinnen mit 4:6, 4:6 an der Australierin Kimberly Birrell (WTA 76). Mit einer Ausnahme, Anfang Februar in Cluj-Napoca, hat Golubic in diesem Jahr im Hauptfeld eines WTA-Turniers noch keinen Sieg eingefahren.

