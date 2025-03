Legende: Fühlt sich in der kalifornischen Wüste wohl Belinda Bencic. imago images/Jonathan Hui

Belinda Bencic (WTA 58) setzt ihren Weg beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells fort. Die St. Gallerin steht dank einem 6:4, 6:7 (3:7), 6:1-Sieg gegen Amanda Anisimova (WTA 18) in den Sechzehntelfinals. Gegen die US-Amerikanerin war Bencic im 2. Durchgang 2 Punkte vom Matchgewinn entfernt, brachte den Sieg aber noch nicht ins Trockene.

Im Entscheidungssatz bekundete die Schweizerin keine Mühe und dominierte ihre Gegnerin, die im Februar das WTA-1000-Turnier in Doha gewonnen hatte. In der nächsten Runde trifft Bencic auf Diana Shnaider (WTA 13). Die 20-jährige Russin hatte im vergangenen Jahr mit 4 Turniersiegen und dem Achtelfinaleinzug an den US Open auf sich aufmerksam gemacht.

