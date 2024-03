Legende: Schwierige Tage Aryna Sabalenka. Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Wie jemand um eine nahe stehende Person trauert, ist ganz unterschiedlich. Einige stürzen sich in Arbeit. Das tat auch Aryna Sabalenka: Die Belarussin trat am Freitag zu ihrem ersten Spiel am WTA-1000-Turnier in Miami an, obwohl ihr einstiger Lebenspartner Konstantin Kolzow erst am Dienstag verstarb.

Lange Regenpause

Sabalenka gewann gegen die Spanierin Paula Badosa 6:4, 6:3. Badosa hatte Sabalenka nach der Tragödie als ihre beste Freundin bezeichnet. Am Freitag warteten beide lange auf ihren Einsatz: In Miami regnete es bis zum Nachmittag (Ortszeit).

In den 1/16-Finals wird die an Nummer 2 gesetzte Sabalenka auf die Ukrainerin Anhelina Kalinina treffen. Vor den Medien auftreten wird die 25-Jährige an dem Turnier nicht.