WTA-1000-Turnier in Madrid

Belinda Bencic (WTA 11) scheidet beim WTA-1000-Turnier von Madrid im Viertelfinal aus.

Die Schweizerin unterliegt der Lokalmatadorin Paula Badosa (WTA 62) mit 4:6, 5:7.

Besonders der Aufschlag macht Bencic einen Strich durch die Rechnung.

Die Reise von Belinda Bencic in Madrid endet mit einer Niederlage gegen Paula Badosa. Die Spanierin erwies sich für Bencic im Viertelfinal als zu hohe Hürde. In der 2. Runde war bereits Jil Teichmann an Badosa gescheitert.

2 Doppelfehler zur Unzeit

Bencic erwischte einen Kaltstart und musste ihren Service bereits früh ein erstes Mal abgeben. Zwar kämpfte sich Bencic im 1. Durchgang noch einmal zurück, beim Stand von 4:4 schenkte die Schweizerin ihrer Widersacherin aber mit 2 Doppelfehlern in Serie das entscheidende Break.

Legende: Haderte oft mit ihrem Spiel Belinda Bencic. Reuters

Generell bekundete Bencic grosse Probleme beim Service. Der 1. Aufschlag kam über die ganze Partie gesehen nur zu 45,8 Prozent, ein ungenügender Wert.

Leistungssteigerung bleibt unbelohnt

Auch der Auftakt in den 2. Umgang misslang Bencic komplett. Die Weltnummer 11 raffte sich aber auf und fand nach dem Rebreak zum 2:2 einen zusätzlichen Gang. Weil Badosa ihr hohes Level halten konnte, entwickelte sich der 2. Satz zu einem teils hochkarätigen Abnützungskampf.

Die Schweizerin verpasste es, ihre beste Phase in ein weiteres Break umzumünzen. So war es Badosa, die beim Stand von 5:5 ein schwaches Aufschlagspiel von Bencic ausnutzte, um die Weichen definitiv auf Sieg zu stellen.

Nach 1:49 Stunden verwertete die 23-jährige Spanierin ihren 2. Matchball zum 6:4, 7:5. Aus Sicht von Bencic ist es trotz Viertelfinal-Aus ein Schritt nach vorne. Vor dem Turnier in Madrid war es der Ostschweizerin überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen.