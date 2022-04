Belinda Bencic hat zum Auftakt in Madrid mit Irina-Camelia Begu keine Mühe. Viktorija Golubic verliert ihr Startspiel.

Bencic meistert Starthürde – Golubic scheitert an Azarenka

WTA-1000-Turnier in Madrid

Legende: Weiterhin im Schuss Belinda Bencic setzt ihren Lauf in Madrid fort. imago images/Zuma Wire/Oscar Barroso

Belinda Bencic (WTA 13) hat nach ihrem Turniersieg in Charleston vor knapp einem Monat auch beim WTA-1000-Turnier in Madrid den Tritt sofort gefunden. Die Ostschweizerin bezwang Irina-Camelia Begu (WTA 62) in gut anderthalb Stunden 6:4, 6:1.

Bencic musste nur zu Beginn eine Breakchance abwehren und blieb in der Folge bei eigenem Service unangetastet. Ihrerseits verwertete sie 4 ihrer 8 Möglichkeiten auf ein Break. In der 2. Runde trifft sie auf die Tschechin Karolina Muchova (WTA 67).

Golubic unterliegt Azarenka

Viktorija Golubic (WTA 39) kommt auf Sand dagegen weiterhin nicht auf Touren. Nach dem Erstrunden-Out letzte Woche in Stuttgart scheiterte die Zürcherin auch in Madrid bei erster Gelegenheit. Gegen Victoria Azarenka (WTA 17) verlor sie 6:7 (5:7), 3:6.

Mit einem Break zum 6:5 im ersten Satz schien Golubic die Vorteile zunächst auf ihrer Seite zu haben, musste aber umgehend das Rebreak hinnehmen und verlor auch das Tiebreak. Gleich zu Beginn des 2. Umgangs gelangen der Belarussin weitere zwei Servicedurchbrüche.