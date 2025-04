Masarova folgt Bencic in Madrid in die 3. Runde

Legende: Feierte den 4. Sieg in Serie Rebeka Masarova Imago/Paul Zimmer (Archiv)

Rebeka Masarova spielt beim WTA-1000-Turnier in Madrid weiter gross auf. Dank dem 6:3, 6:3 gegen Julia Putinzewa – ihrerseits immerhin die Weltnummer 24 – steht die Schweizerin nach Miami zum 2. Mal in diesem Jahr in der 3. Runde eines WTA-1000-Turniers und folgt damit Belinda Bencic, die ihr Zweitrundenspiel bereits am Donnerstag erfolgreich gemeistert hatte.

In der spanischen Hauptstadt diktierte die 25-Jährige, die bis zum letzten Dezember 7 Jahre unter spanischer Flagge angetreten war, vom ersten Ballwechsel an das Geschehen. Schon im 1. Anlauf gelang ihr das Break und nach 10 Minuten führte sie mit 3:0. Putinzewa kam zwar nochmals ran, doch mit einem 2. Service-Durchbruch zum 5:3 gelang der Baslerin die Entscheidung im Startsatz.

Duell gegen Stearns um Achtelfinal-Einzug

Auch im 2. Durchgang fand die favorisierte Kasachin gegen Masarova keine Mittel. Während der Weltnummer 153 erneut 2 Breaks gelangen, kam die 30-Jährige zu keiner einzigen Breakchance mehr. So verwertete Masarova nach 1:10 Stunden ihren 2. Matchball und feierte nach überstandener Qualifikation und dem Achtungserfolg gegen Ajla Tomljanovic in der Startrunde ihren 4. Sieg in Serie gegen eine höher rangierte Konkurrentin.

In der 3. Runde trifft die Schweizerin am Sonntag auf die US-Amerikanerin Peyton Stearns (WTA 44), die ihre Landsfrau Amanda Anisimova (WTA 16) mit 7:5 im Entscheidungssatz niederringen konnte. In einem allfälligen Achtelfinal könnte es zum Duell mit der belarussischen Weltnummer 1 Aryna Sabalenka kommen.

