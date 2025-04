Legende: Drehte mit dem Rücken zur Wand auf Belinda Bencic. Imago/Zuma Press Wire

Belinda Bencic (WTA 42) zieht beim WTA-1000-Turnier in Madrid zum 4. Mal in den Achtelfinal ein.

Die Schweizerin setzt sich in einer nervenaufreibenden 3. Runde mit 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) gegen Beatriz Haddad Maia (BRA/WTA 19) durch.

Im Achtelfinal trifft die 28-Jährige auf die US-amerikanische Weltnummer 4 Coco Gauff.

Es war ein wildes Hin und Her auf dem Court 4 in Madrid. 3:07 Stunden verlangten sich Belinda Bencic und Beatriz Haddad Maia in der spanischen Sonne alles ab. Nicht weniger als 30 Breakmöglichkeiten boten sich den beiden Konkurrentinnen über die gesamte Spieldauer. Am Ende musste ein abschliessendes Tiebreak entscheiden, wo sich die Schweizerin als nervenstärker erwies und ihren 1. Matchball verwertete.

Zu Beginn hatte Bencic das Geschehen auf dem Sandplatz in der spanischen Hauptstadt noch unter Kontrolle. Im 1. Durchgang liess die Ostschweizerin keine einzige Breakchance zu und holte sich den Satz dank 2 Service-Durchbrüchen ihrerseits mit 6:3.

Bencic dreht mit dem Rücken zur Wand auf

Daraufhin steigerte sich die Brasilianerin aber und legte nach einem 6:4 zum Satzausgleich auch im entscheidenden Umgang mit Doppelbreak mit 4:1 (30:0) vor. Bencic steckte aber nicht auf und hielt sich dank 4 Games in Folge im Match.

Die womöglich entscheidenden Szenen spielten sich dann im 11. Game des letzten Durchgangs ab. Beim Stand von 5:5 wehrte die Olympiasiegerin von 2021 2 Breakbälle ihrer Gegnerin ab und brachte ihr Aufschlagspiel trotz einer unfreiwilligen Landung auf dem Madrider Sand am Ende durch.

Gauff wartet im Achtelfinal

In der nächsten Runde trifft Bencic am Montag auf die Weltnummer 4 Coco Gauff. Gegen die US-Amerikanerin hat die Schweizer Nummer 1 bislang 2 von 4 Direktduellen gewonnen. Alleine in diesem Jahr trafen die beiden schon 2 Mal aufeinander. An den Australian Open behielt Gauff in 3 Sätzen die Oberhand, in Indian Wells setzte sich Bencic im Entscheidungssatz durch.

Resultate