WTA-1000-Turnier in Miami

Belinda Bencic (WTA 28) hat am WTA-1000-Turnier in Miami souverän den Halbfinal erreicht.

Die Ostschweizerin besiegt die Australierin Daria Saville (WTA 249) im Viertelfinal souverän 6:1, 6:2.

Im Halbfinal trifft Bencic auf die Japanerin Naomi Osaka (WTA 77).

Belinda Bencic spielt in Miami weiterhin bestechend. Wie in den drei Runden davor musste sie auch im Viertelfinal nicht lange auf dem Court stehen und blieb ohne Satzverlust. Bencic besiegte die 28-jährige Australierin Daria Saville (WTA 249) in 69 Minuten 6:1, 6:2.

00:51 Video Bencic: «Bin froh, dass ich ‹back on track› bin» Aus Sport-Clip vom 30.03.2022. abspielen

Im Halbfinal trifft Bencic auf Japans Star Naomi Osaka. Die 24-Jährige ist 4-fache Grand-Slam-Championne (2019 und 2021 je bei den Australian Open sowie 2018 und 2020 in New York), nach einer schwierigen Phase in der Weltrangliste aber bis auf Platz 77 abgerutscht.

Zuletzt Osaka 3 Mal bezwungen

Osaka spielte sich in Florida ebenso fulminant in die Runde der letzten Vier wie die Schweizerin: Sie gab zuletzt gegen Danielle Collins (USA/WTA 11) ebenfalls nur 3 Games ab. Im Direktvergleich liegt Osaka gegen Bencic mit 1:3 zurück – die Japanerin unterlag im 2019 auf verschiedenen Unterlagen 3 Mal in Serie.

Auch Halbfinal mit Bencic live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie werden auch den Halbfinal Bencic vs. Osaka live bei SRF verfolgen können. Entweder ist das Spiel für Donnerstag um 21:00 Uhr oder in der Nacht auf Freitag (03:00 Uhr) angesetzt.

Baisse endet endlich

Mit dem Einzug in die Halbfinals durchbrach Bencic schon einmal eine negative Serie. Seit ihrem goldenen Triumph an den Olympischen Spielen in Tokio im letzten Juli erreichte sie 7 Mal die Viertelfinals von WTA-Turnieren – und verlor 7 Mal.

Auf amerikanischem Boden war die 25-jährige Ostschweizerin zuletzt im Jahr 2019 in Halbfinals anzutreffen, nämlich in Indian Wells und an den US Open. Auf dem Weg dorthin hat sie je Osaka ausgeschaltet ...