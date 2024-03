Die Amerikanerin Danielle Collins reüssiert vor Heimpublikum in Miami mit 7:5, 6:3 im Final und stemmt ihre bedeutendste Trophäe in die Höhe.

WTA-1000-Turnier in Miami

Legende: Überraschungssiegerin in Miami Danielle Collins. imago images/USA TODAY Network/Geoff Burke

Danielle Collins (WTA 53) ging als Siegerin aus dem Final beim WTA-1000-Turnier in Miami gegen die favorisierte Jelena Rybakina heraus. Die Nummer 4 des WTA-Rankings zog überraschend mit 5:7, 3:6 den Kürzeren.

Für die 30-jährige Amerikanerin ist es der dritte Titel – der erste bei einem Turnier der 1000er-Kategorie. Nach drei Niederlagen in Folge gegen die 24-jährige Kasachin kehrte Collins an der Südspitze Floridas den Spiess um. Ausschlaggebend hierfür war ihre Nervenstärke in den entscheidenden Momenten.

Eine 3-jährige Durststrecke überwunden

Während Collins drei ihrer sieben Breakchancen zu nutzen wusste, vermochte sie neun von zehn Breakmöglichkeiten ihrer Gegnerin abzuwehren. Für die 30-Jährige war es der erste Turniersieg seit drei Jahren. 2021 gewann die Australian-Open-Finalistin von 2022 die Turniere in Palermo und San Jose.