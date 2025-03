Rebeka Masarova steht am WTA-1000-Turnier in Miami nach einem Sieg über die Weltnummer 19 in der 3. Runde.

Legende: Im Südosten der USA im Schuss Rebeka Masarova (Archiv). Imago/Naushad

Rebeka Masarova (WTA 168) läuft es in Florida beim WTA-1000-Turnier in Miami wie am Schnürchen. Nach ihrem Erstrundensieg über Greet Minnen (WTA 83) setzte die 25-jährige Schweizerin in der 2. Runde noch einen drauf. Mit der Kroatin Donna Vekic schlug sie eine Top-20-Spielerin. Gegen die Nummer 19 des WTA-Rankings setzte sich Masarova in 73 Minuten mit 6:1, 6:3 durch.

Masarova startete optimal und führte rasch mit 2:0. Zwar kassierte sie prompt das Rebreak zum 2:1. Doch in der Folge reihte die Schweizerin 6 Game-Gewinne zur 6:1, 2:0-Führung aneinander. Zwar bäumte sich Vekic noch einmal auf, doch Masarova blieb nervenstark und brachte den Match ins Trockene. Gleichzeitig stellte sie im Head-to-Head mit Vekic auf 2:0.

Masarovas Gegnerin in den Sechzehntelfinals wird entweder die Rumänin Sorana Cristea (WTA 101) oder die Amerikanerin Danielle Collins (WTA 15) sein.

