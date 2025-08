Die Nummer 1 der Setzliste, Coco Gauff, bleibt bereits im Achtelfinal hängen – an der Einheimischen Victoria Mboko, der Weltnummer 85.

WTA-1000-Turnier in Montreal

Legende: Wildcard schlägt Nummer 1 Victoria Mboko stellt in Montreal die Turnier-Hierarchie auf den Kopf. Imago/ZUMA Press

Grosse Überraschung beim WTA-1000-Turnier in Montreal. Mit Coco Gauff muss die Nummer 1 des Turniers nach den Achtelfinals bereits die Segel streichen. Die US-Amerikanerin unterlag der jungen Kanadierin Victoria Mboko (WTA 85) 1:6, 4:6. Die 18-Jährige brauchte nur 62 Minuten, um die Nummer 2 der Welt zu besiegen. Sie wehrte alle fünf Breakbälle gegen sich ab und nahm ihrerseits der Favoritin viermal den Service ab.

Mboko hat nun vor heimischem Publikum eine grosse Chance. In ihrem ersten Viertelfinal auf dieser Stufe trifft sie mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 51) auf eine Gegnerin in Reichweite. Gauff, die nach 37 Doppelfehlern in ihren ersten beiden Spielen des Turniers «nur» sechs Doppelfehler beging, konnte gegen den Teenager nichts ausrichten. Mboko erzwang die Entscheidung mit einem Break im letzten Game.

Gauff kommt nach ihrem Triumph an den French Open nicht auf Touren. Sowohl in Berlin als auch in Wimbledon schied die 21-Jährige bereits bei ihrem ersten Auftritt aus. Nun folgte die nächste Enttäuschung.