Bekanntlich geht jede Serie irgendwann zu Ende. Jene von Aryna Sabalenka tat es im Viertelfinal des WTA-1000-Turniers in Peking. Die Weltnummer 2 musste sich trotz zwischenzeitlichem Break-Vorsprung im Entscheidungssatz Karolina Muchova (CZE/WTA 49) mit 6:7 (5:7), 6:2, 4:6 geschlagen geben.

In Cincinnati und New York unwiderstehlich

Davor hatte Sabalenka 15 Siege aneinandergereiht und sowohl das WTA-1000-Turnier in Cincinnati als auch die US Open in New York auf beeindruckende Art und Weise für sich entschieden. In Peking gab die Belarussin in ihren drei Partien auf dem Weg in den Viertelfinal keinen Satz ab.

Die Niederlage gegen Muchova setzte nicht nur ihrem Siegeszug ein Ende, sie stellt auch einen Dämpfer im Kampf um die Position der Nummer 1 zum Ende des Jahres dar. Mit dem Titel in Peking hätte Sabalenka viel Boden auf Iga Swiatek gutmachen können. Nun beträgt der Rückstand weiter über 1000 Punkte. Die Polin Swiatek verzichtet sowohl auf das WTA-1000-Turnier in Peking als auch auf das Turnier derselben Kategorie in Wuhan kommende Woche.