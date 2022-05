Bencic gelingt Auftakt in Rom – Golubic weiter auf der Suche

WTA-1000-Turnier in Rom

Nach einem kurzen Stotterer des Motors zu Beginn hat sich Belinda Bencic (WTA 14) in Rom gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 159) dank eines 6:4, 6:2 ohne Probleme in die 2. Runde gespielt.

Die Schweizerin geriet im Startsatz 1:3 in Rücklage, reagierte aber umgehend mit dem Rebreak und brachte den umkämpften Umgang schliesslich nach 54 Minuten ins Trockene. Danach war das Tempo für die 21-jährige Cocciaretto, die mit einer Wild Card antrat, zu hoch – trotz des Heimpublikums im Rücken. Sie holte nur noch 13 von 40 möglichen Punkten.

Die nächste Gegnerin Bencics am WTA-1000-Event heisst entweder Tereza Martincova (CZE/WTA 53) oder Amanda Anisimova (USA/WTA 32).

Golubic weiter mit Sand im Getriebe

Viktorija Golubic (WTA 56) hat es in der italienischen Hauptstadt dagegen verpasst, ihren ersten Saisonsieg auf Sand zu feiern. Nach Stuttgart und Madrid scheiterte die 29-jährige Zürcherin auch in Rom in der Startrunde.

Wie schon in Madrid hiess die Gegnerin zum Auftakt Victoria Azarenka (WTA 16). Und wie schon vor eineinhalb Wochen setzte sich die Belarussin in zwei Sätzen durch. Im 2. Satz überliess die 32-Jährige der Schweizerin kein einziges Game mehr und entschied die Partie nach 68 Minuten mit 6:3, 6:0 für sich.

Zu Beginn hatte Golubic ihre Gegnerin noch etwas mehr fordern können. Zweimal legte sie mit Break vor (zum 1:0 und 3:2), zweimal gelang Azarenka aber umgehend das Rebreak. Golubics Schwäche bei eigenem Aufschlag nutzte die Belarussin kurz darauf zu einem weiteren Servicedurchbruch. Im 2. Durchgang setzte es für Golubic dann die Höchststrafe ab.

