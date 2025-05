Legende: Behielt im Final von Rom die Oberhand Jasmine Paolini. Reuters/Alberto Lingria

Jasmine Paolini (WTA 5) hat das Foro Italico in eine Festhütte verwandelt. Die nur 1,63 m grosse Italinerin setzte sich im Endspiel mit 6:4, 6:2 gegen Coco Gauff (USA/WTA 3) durch und sorgte für den ersten italienischen Triumph beim hochklassig besetzten Frauenturnier. Für Paolini ist es erst der 3. Turniersieg auf der Tour, auf WTA-1000 Stufe ist es schon der 2. Titel. Im Februar 2024 hatte sie in Dubai gesiegt.

Am Samstagabend liess die 29-Jährige Gauff vor allem im 2. Satz keine Chance und nahm ihrer Gegnerin gleich drei Aufschlagspiele ab. Gegen Gauff glich die Italienerin in den direkten Duellen zum 2:2 aus. Erstmals hatte sie die US-Amerikanerin vor einem Monat beim Hallenturnier in Stuttgart ebenfalls auf Sand bezwungen. Paolini wird in der Weltrangliste die Nummer 5 bleiben. Gauff macht einen Sprung auf Platz 2.

Jubelt auch Sinner?

Am Sonntag kann Jannik Sinner dem italienischen Publikum den doppelten Heimsieg schenken. Im Final des ATP-1000-Turniers der Männer misst sich die Nummer 1 der Welt mit dem Spanier Carlos Alcaraz.

Resultate