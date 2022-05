Nach Belinda Bencic hat in Rom auch Jil Teichmann den Sprung in die 2. Runde geschafft. Dort wird die Hürde höher sein.

WTA-1000-Turnier in Rom

Jil Teichmann (WTA 29) ist beim WTA-1000-Turnier in Rom ohne Probleme in die 2. Runde eingezogen. Gegen die Einheimische Jasmine Paolini (WTA 55) benötigte die Seeländerin 1:21 Stunden, um den 6:3, 6:2-Sieg ins Trockene zu bringen.

Teichmann brauchte fünf Tage nach ihrem Halbfinal-Out in Madrid nur eine kurze Anlaufzeit, um in die Partie zu finden. Im 1. Satz korrigierte sie einen frühen Breakrückstand. Danach musste sie ihrer Gegnerin keine einzige Möglichkeit auf einen Servicedurchbruch mehr zugestehen.

Gegen Rom-Spezialistin Pliskova

Teichmanns Gegnerin in der nächsten Runde ist Karolina Pliskova (WTA 6), die in der 1. Runde von einem Freilos profitierte. Die Tschechin hat das Turnier im «Foro Italico» 2019 gewonnen und erreichte in den letzten beiden Jahren jeweils den Final.

Das bisher einzige Duell mit der 30-Jährigen ging an Teichmann. Im letzten August setzte sie sich im Halbfinal des WTA-1000-Turniers in Cincinnati mit 6:2, 6:4 durch.