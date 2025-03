Die erst 17-jährige Mirra Andrejewa schaltet die favorisierte Iga Swiatek im Halbfinal in 3 Sätzen aus. Im Endspiel wartet Aryna Sabalenka.

Legende: Muss ihrer Gegnerin gratulieren Iga Swiatek nach der Niederlage gegen Mirra Andrejewa. imago images/Imagn Images

Mirra Andrejewas Lauf in der noch jungen Saison geht weiter. Nachdem sie sich in Dubai zur jüngsten Siegerin eines WTA-Turniers der 1000er-Kategorie gekürt hatte, steht sie auch in Indian Wells bei einem Event der zweithöchsten Kategorie im Endspiel.

In Kalifornien behauptete sich die erst 17-jährige Russin im Halbfinal überraschend gegen Iga Swiatek. Andrejewa schlug die Polin, ihres Zeichens Weltnummer 2 und Titelverteidigerin, in 3 Sätzen 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Die an Nummer 9 gesetzte Spielerin ist damit seit 11 Partien ungeschlagen und avancierte in der kalifornischen Wüste zur jüngsten Finalistin seit Kim Clijsters 2001.

Sabalenka gegen Keys gnadenlos

Im Endspiel trifft Andrejewa auf die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Die Belarussin sicherte sich das Finalticket im Eilzugstempo und schaltete Madison Keys, die in der Runde zuvor Belinda Bencic aus dem Turnier geworfen hatte, mit 6:0, 6:1 aus.

Damit nahm Sabalenka erfolgreich Revanche für die Niederlage im diesjährigen Australian-Open-Final.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Indian-Wells-Final zwischen Aryna Sabalenka und Mirra Andrejewa am Sonntagabend ab 19:00 Uhr live bei SRF im Stream. Kommentar: Manuel Köng.

