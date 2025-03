Bencic beschenkt sich am 28. Geburtstag mit Achtelfinal-Ticket

Legende: Strahlt über das ganze Gesicht Belinda Bencic. Getty Images/Robert Prange

Belinda Bencic (WTA 58) steht beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells im Achtelfinal.

An ihrem 28. Geburtstag bezwingt die Schweizerin in 1:39 Stunden die Russin Diana Shnaider (WTA 13) mit 6:4, 6:4.

In der Runde der letzten 16 bekommt es Bencic mit Coco Gauff (USA/WTA 3) zu tun.

Willkommen zurück in den Top 50, Belinda Bencic. Nur 4 Monate nach ihrer Rückkehr von der Mutterschaft gehört die St. Gallerin ab Montag wieder zu den besten 50 Tennisspielerinnen der Welt. Im schlechtesten Fall wird Bencic im aktualisierten Ranking Platz 49 übernehmen.

Hin und Her mit besserem Ende für Bencic

Spielt die Schweizerin beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells jedoch weiter so stark auf, ist ein noch grösserer Sprung nach vorne keinesfalls ausgeschlossen. Nach der formstarken Amanda Anisimova (USA/WTA 18) schaltete Bencic in der kalifornischen Wüste auch die Weltnummer 13 Diana Shnaider aus. Gegen die Russin brauchte die Schweizerin 1:38 Stunden, um sich mit 6:4, 6:4 durchzusetzen.

Ein Kinderspiel war es an Bencics 28. Geburtstag jedoch keines. Zwar geriet die Schweizerin kaum einmal in Rückstand, Shnaider kämpfte sich aber wiederholt von einem Breakrückstand zurück und sorgte damit für ein engeres Duell, als es beim Betrachten des Resultats auf den ersten Blick scheinen mag. Insgesamt gelangen Bencic gleich sechs Breaks. Allerdings musste sich die St. Gallerin ihrerseits auch vier Mal den Aufschlag abnehmen.

Wiedersehen mit Gauff

Im Achtelfinal kommt es für Bencic bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison zum Aufeinandertreffen mit Coco Gauff. Die Weltnummer 3 aus den USA löste in Indian Wells ihr Ticket für die Runde der letzten 16 mit einem Zweisatz-Sieg gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 29).

Das erste Direktduell in diesem Jahr entschied Gauff im Januar im Achtelfinal der Australian Open nach Satzrückstand noch mit 5:7, 6:2, 6:1 für sich. Im Head-to-Head steht es 2:1 für die US-Amerikanerin.

